В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу
Угорщина в середу підтвердила два перших випадки захворювання новим коронавірусом, обидва - у іранських студентів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив: "У нас є перша заражена особа, точніше відразу дві, яких нам довелося госпіталізувати. У них поки немає симптомів, але факт зараження підтверджений".
Іран є однією з країн, найбільш постраждалих від коронавірусу за межами Китаю, де спалах почався в кінці минулого року.
Студенти вирушили додому на іранський Новий рік, і один з них вирішив перевіритись, чи не заразився, сказав Янош Славік, глава Національного інституту інфекційних захворювань.
Він відмовився уточнити, в якому закладі навчаються студенти.
Дружина одного зі студентів і подруга іншого були ізольовані.
У середу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус досягла 100 000 по всьому світу.