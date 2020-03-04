В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу

Угорщина в середу підтвердила два перших випадки захворювання новим коронавірусом, обидва - у іранських студентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив: "У нас є перша заражена особа, точніше відразу дві, яких нам довелося госпіталізувати. У них поки немає симптомів, але факт зараження підтверджений".

Іран є однією з країн, найбільш постраждалих від коронавірусу за межами Китаю, де спалах почався в кінці минулого року.

Студенти вирушили додому на іранський Новий рік, і один з них вирішив перевіритись, чи не заразився, сказав Янош Славік, глава Національного інституту інфекційних захворювань.

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Він відмовився уточнити, в якому закладі навчаються студенти.

Дружина одного зі студентів і подруга іншого були ізольовані.

У середу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус досягла 100 000 по всьому світу.