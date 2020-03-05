Коронавирус: Италия готова выделить до 5 млрд евро на поддержку экономики
Заместитель министра экономики Италии Лора Кастелли заявила, что страна, вероятно, увеличит до 5 млрд евро объем финансирования мероприятий, направленных на помощь ее экономике на фоне распространения коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
"Вполне вероятно, что дойдет до 5 млрд евро", - сказал Кастелли в интервью газете Il Messaggero.
Кастелли сказала, что, по ее мнению, "необходимо как можно больше поднять планку, учитывая также тот факт, что в Италии зарегистрирован дефицит ниже ожидаемого".
Она добавила, что Рим рассматривает вопрос о временном приостановлении действия Европейского пакта о стабильности и росте.
Ранее министр экономики Роберто Гуалтьери пообещал налоговые льготы и другие мероприятия на сумму 3,6 млрд евро для пострадавших секторов экономики.
В среду правительственный источник сообщил агентству, что этот показатель может быть увеличен до 4,5 млрд евро, или 0,25% ВВП.
В среду Рим ввел жесткие меры по борьбе с вирусом, закрыв все школы и университеты.
Финансовые меры, рассматриваемые правительством, включают поддержку родителей, которые должны оставаться дома, чтобы заботиться о своих детях, увеличение государственного финансирования здравоохранения и временные пособия по сокращению штата.
Количество умерших в Италии возросло до 107 в среду.