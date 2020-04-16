Бельгія продовжила карантин до 3 травня, але відкриються деякі магазини

Рада національної безпеки Бельгії продовжив заходи щодо стримування коронавірусу на два тижні до 3 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цими вихідними знову відкриються будівельні магазини та садові центри, вони будуть працювати з урахуванням рекомендацій щодо обмеження кількості покупців і соціального дистанціювання.

Прем'єр-міністр Софі Вілмс попередила, що ще рано говорити про те, коли можна буде повернутися до нормального життя.

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"Навіть якщо поширення вірусу сповільниться, ця криза ще не закінчена. Ми повинні продовжувати наші зусилля. Ось чому Рада Безпеки прийняла кілька подальших рішень", - сказала вона.

Вілмс підтвердила, що кількість госпіталізацій знижується протягом деякого часу, в той час як кількість пацієнтів в інтенсивній терапії і кількість смертей залишаються високими.

"Ситуація в будинках для людей похилого віку залишається критичною", - додала вона.

Нагадаємо, у Бельгії кількість померлих від коронавірусної хвороби протягом останньої доби зросла на 417 осіб. Зафіксовано 1236 нових випадків зараження, загальне число заражень з моменту початку епідемії зросло до 34809.

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