Бельгія продовжила карантин до 3 травня, але відкриються деякі магазини
Рада національної безпеки Бельгії продовжив заходи щодо стримування коронавірусу на два тижні до 3 травня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Цими вихідними знову відкриються будівельні магазини та садові центри, вони будуть працювати з урахуванням рекомендацій щодо обмеження кількості покупців і соціального дистанціювання.
Прем'єр-міністр Софі Вілмс попередила, що ще рано говорити про те, коли можна буде повернутися до нормального життя.
"Навіть якщо поширення вірусу сповільниться, ця криза ще не закінчена. Ми повинні продовжувати наші зусилля. Ось чому Рада Безпеки прийняла кілька подальших рішень", - сказала вона.
Вілмс підтвердила, що кількість госпіталізацій знижується протягом деякого часу, в той час як кількість пацієнтів в інтенсивній терапії і кількість смертей залишаються високими.
"Ситуація в будинках для людей похилого віку залишається критичною", - додала вона.
Нагадаємо, у Бельгії кількість померлих від коронавірусної хвороби протягом останньої доби зросла на 417 осіб. Зафіксовано 1236 нових випадків зараження, загальне число заражень з моменту початку епідемії зросло до 34809.
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