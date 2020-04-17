В Бельгии - наивысший уровень смертности от коронавируса в ЕС, власти объясняют это точностью расчетов

В Бельгии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европейском Союзе, и власти объясняют это тем, что они предоставляют полные данные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Бельгии, где проживает более 11,5 млн человек, более 4800 человек умерли от коронавируса, и это в среднем около 419 человек на миллион жителей. В Испании этот показатель составляет 409 человек на миллион, что является вторым по величине показателем в ЕС.

Соседи Бельгии, Великобритания и Франция, имеют в среднем 202 и 274 умерших на миллион соответственно, при этом общее число зарегистрированных смертей составляет около 14 000 и 18 000 для населения в шесть раз больше.

Премьер-министр Бельгии Софи Вилмс пояснила, что правительство "сделало выбор в пользу полной прозрачности при сообщении смертей, связанных с COVID-19", даже если это привело к "цифрам, которые иногда переоценивают".

Большинство официальных подсчетов, вероятно, отражают лишь небольшую часть фактического числа случаев, поскольку во многих странах тестируются только серьезные случаи.

В отличие от некоторых стран, Бельгия полностью учитывает драматическую ситуацию в домах престарелых.

В более чем 1500 таких учреждений в стране эти цифры включают случаи смерти, которые считаются связанными с коронавирусом, даже если это не было подтверждено тестами.

"В Европе ни одна страна не считает так, как мы. У нас есть подробный метод", - сказала министр здравоохранения Мэгги де Блок.

Как сообщалось, Бельгия продолжила карантин до 3 мая, но власти разрешили открыть некоторые магазины.

Читайте также: Эпидемия по расписанию: как Бельгии удалось заранее распланировать борьбу с коронавирусом