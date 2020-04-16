У Бельгії від коронавірусу за добу померли 417 людей

У Бельгії кількість померлих від коронавірусної хвороби протягом останньої доби зросла на 417 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За останню добу в Бельгії зафіксовано 1236 нових випадків зараження коронавірусом, загальне число заражень з моменту початку епідемії зросло до 34 809.

Протягом доби померли 417 хворих, з них 289 померли у будинках літніх людей. Таким чином, загальне число померлих у Бельгії становить на сьогодні 4865 осіб.

Найближчими днями очікується збільшення кількості як заражених, так і померлих, оскільки медики організували тестування у будинках літніх людей, де подібне раніше не проводилось.

Водночас у МОЗ країни вказують на повільне покращення ситуації з огляду на зменшення кількості госпіталізованих. Так, минулої доби з коронавірусною хворобою госпіталізували 310 осіб, а 455 пацієнтів були виписані.

Як повідомлялося, Бельгія продовжила карантин до 3 травня.