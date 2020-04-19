Коронавірус у Німеччині: нових заражень поменшало після чотирьох днів зростання

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 139 897 випадків.

Про це свідчать дані Федерального інституту інфекційних захворювань Роберта Коха у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом останньої доби коронавірус виявили у 2458 осіб.

Це менше, ніж збільшення на 3609 осіб, про яке повідомлялося в суботу. До неділі кількість нових заражень зростала протягом чотирьох днів поспіль.

Кількість померлих протягом доби зросла на 184 до 4294 осіб.

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Це менше в порівнянні зі зростанням в суботу на рівні 242 і 299 в п'ятницю.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.

Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.

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