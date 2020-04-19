Коронавирус в Германии: число новых заражений уменьшилось после четырех дней роста

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии возросло до 139 897 случаев.

Об этом свидетельствуют данные Федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних суток коронавирус обнаружили у 2458 человек.

Это меньше, чем увеличение на 3609 человек, о котором сообщалось в субботу. До воскресенья количество новых заражений росло в течение четырех дней подряд.

Количество умерших в течение суток возросла на 184 до 4294 человек.

Это меньше по сравнению с ростом в субботу на уровне 242 и 299 в пятницу.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией