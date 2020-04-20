У Британії знизилась кількість нових випадків і померлих від коронавірусу

У лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 449 осіб.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.

Це найменший рівень смертності, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

As of 9am 20 April, 501,379 tests have concluded, with 19,316 tests on 19 April.



386,044 people have been tested of which 124,743 tested positive.



As of 5pm on 19 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,509 have sadly died. pic.twitter.com/c5suKHMEIS — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 20, 2020

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 124 743. За останню добу виявили 4676 нових випадків – майже на тисячу менше, ніж напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 386 044 британців.

Протягом останнього тижня мінімальна кількість загиблих була зафіксована вчора - 596 осіб, а найбільша, у п'ятницю – 888 померлих хворих. Загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 16 509.

Справжня кількість загиблих у Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.

Нагадаємо, у п’ятницю уряд країни розширив коло осіб, яких мають тестувати у першу чергу.

16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.