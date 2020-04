В Британии уменьшилось количество новых случаев и умерших от коронавируса

В больницах Великобритании за минувшие сутки от коронавируса умерли 449 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

Это самый низкий уровень смертности, начиная с 6 апреля - тогда сообщили о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

As of 9am 20 April, 501,379 tests have concluded, with 19,316 tests on 19 April.



386,044 people have been tested of which 124,743 tested positive.



As of 5pm on 19 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,509 have sadly died. pic.twitter.com/c5suKHMEIS