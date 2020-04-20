В Британии уменьшилось количество новых случаев и умерших от коронавируса

В больницах Великобритании за минувшие сутки от коронавируса умерли 449 человек.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

Это самый низкий уровень смертности, начиная с 6 апреля - тогда сообщили о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

As of 9am 20 April, 501,379 tests have concluded, with 19,316 tests on 19 April.



386,044 people have been tested of which 124,743 tested positive.



As of 5pm on 19 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,509 have sadly died. pic.twitter.com/c5suKHMEIS — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 20, 2020

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 124 743. За последние сутки обнаружили 4676 новых случаев - почти на тысячу меньше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 386 044 британцев.

В течение последней недели минимальное количество погибших было зафиксирована вчера - 596 человек, а самое большое, в пятницу - 888 умерших больных. Общее количество погибших от коронавируса в больницах выросло до 16 509.

Настоящее количество погибших в Британии значительно превышает количество умерших в больницах, поскольку смерти фиксируют также и в домах престарелых, хосписах и др. Статистическое ведомство предполагает, что цифра может быть выше на 15%.

Напомним, на прошлой неделе правительство страны расширило круг лиц, которых тестируют в первую очередь.

16 апреля Великобритания еще на три недели продлила действующие карантинные меры в связи с пандемией.