В Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест

Крупнейший в мире фестиваль пива Октоберфест отменили в этом году в Германии из-за коронавируса.

О решении сообщили мэр Мюнхена Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Октоберфест, который ежегодно собирает около 6 млн человек, должен был пройти с 19 сентября по 4 октября.

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За более чем 200-летнюю историю мюнхенский Октоберфест отменялся больше десятка раз, в частности, во время войны и в XIX веке из-за холеры.

Многие другие народные гуляния в Баварии уже были отменены в этом году.

Как сообщалось, Германия начнет открывать школы 4 мая, массовые мероприятия запрещены до конца лета.

В Германии количество подтвержденных заражений коронавирусом приближается к 143 500.

Вчера Германия ослабила карантин для небольших магазинов.