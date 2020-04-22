Еще 5 земель Германии вводят "масочный режим"

Еще 5 федеральных земель Германии вводят "масочный режим".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Еще 5 федеральных земель Германии – Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар и Брандебург – обяжут граждан носить маски в общественных местах.

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Как пишет издание, федеральные правительства земель объявили об этом в среду, отметив, что общий подход в этом вопросе поможет убедить людей.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 27 апреля – чтобы люди и предприятия имели время подготовиться.

Как сообщалось ранее, также с понедельника защитные маски станут обязательными в Берлине при пользовании общественным транспортом.

Напомним, первой "масочный режим" ввела Саксония, за ней – Мекленбург-Передняя Померания и Бавария.

На сегодняшний день большинство из 16 федеральных земель или уже внедрили, или анонсировали обязательство носить маски в общественных местах.

До этому такое решение принимали отдельные города. Первым из них стал город Иена в восточной земле Тюрингия.