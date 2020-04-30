Країни ЄС просять Єврокомісію змінити правила компенсації за скасовані авіарейси

12 країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням тимчасово змінити правила щодо компенсації авіакомпаній своїм клієнтам за скасовані авіарейси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряди 12 країн-членів ЄС у середу звернулися до Єврокомісії з проханням тимчасово змінити правила щодо компенсації за скасовані авіарейси у зв’язку з кризою, зумовленою коронавірусом.

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З такою спільною ініціативою виступили міністри транспорту Бельгії, Франції, Нідерландів, Ірландії, Чехії, Польщі, Латвії, Португалії, Мальти, Кіпру, Болгарії та Греції.

Замість повної компенсації вартості квитків, пропонують надавати клієнтам ваучери на майбутні польоти.

Прохання аргументують тим, що зараз авіакомпанії, втративши величезну частку прибутку, не мають коштів для виплати компенсацій.

Ваучери повинні були б мати обмежений термін дії, з правом отримати грошову компенсацію, якщо людина не планує подорожей до часу, коли цей термін спливає, а також – із запобіжниками на випадок банкрутства авіакомпанії.

Зміни пропонували внести у пріоритетному порядку. Водночас, на зустрічі міністрів транспорту ЄС представники деяких урядів виступили проти, зазначаючи, що пасажири мають повне право на грошову компенсацію.

Раніше єврокомісар з питань транспорту зазначала, що авіакомпанії зобов’язані надавати грошову компенсацію за скасовані рейси, якщо тільки клієнт сам не погодиться на ваучер.

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