Еврокомиссия 13 мая представит план открытия границ и туризма в ЕС

Европейская комиссия 13 мая утвердит всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы правительства могли скоординировано открыть туристический бизнес в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", подробности стратегии опубликовало издание Euractiv.

Стратегия Комиссии, которая все еще может измениться и будет обсуждаться высокопоставленными чиновниками позже сегодня, будет рекомендовать трехэтапный подход к открытию границ, объединяющий государства-члены "с аналогичными общими характеристиками рисков".

Европейское агентство по борьбе с болезнями (ECDC) будет вести список регионов с низким уровнем распространения вируса, чтобы можно было отказаться от "общих карантинных мероприятий" в пределах Шенгенской зоны.

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Недискриминация по правилам гражданства будет применяться к любым решениям. Например, если Австрия ослабит пограничные меры для прибывающих из Германии, это применимо ко всем гражданам ЕС, проживающим на немецкой территории, а не только к немцам.

В своем сообщении Комиссия отмечает, что пандемия обойдется мировой туристической индустрии в 400 млрд евро в этом году, и использует данные Объединенного исследовательского центра, чтобы определить, какие члены ЕС и регионы наиболее подвержены прогнозируемому спаду.

Вопрос о том, как сочетать гигиенические и социально-дистанционные меры с восстановлением транспортных услуг, также рассматривается в проекте, в котором вновь содержится призыв к скоординированному подходу, не допускающему дискриминации какого-либо из государств-членов.

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В документ Комиссии также включены руководящие принципы о том, как защитить работников транспорта и реагировать на изменяющиеся эпидемиологические условия, а также предложение о создании "специального фонда с нулевым загрязнением и природного фонда".

Сосредоточение внимания на аспекте устойчивости путешествий направлено на то, чтобы сектор не вернулся к своим прежним загрязняющих методам работы. Предлагается использование возобновляемых источников энергии в гостиницах и замена транспортных средств, таких как туристические катера, на менее загрязняющие.

В проекте также упоминаются "планы готовности", которые помогут смягчить влияние второй волны вируса или другого кризиса.

Путешественники смогут ознакомиться с интерактивной картой, в которую войдут новейшие меры пограничного контроля и условия поездок. Идея заключается в том, чтобы позволить людям планировать поездки более эффективно и даже избегать путешествий, если это возможно.

В проекте документа также ставится вопрос о дорожных ваучерах и возврате денежных средств.

В соответствии с законодательством ЕС отмена рейса означает, что авиакомпании должны предлагать пассажирам полный возврат средств. Принимая во внимание возможность получения ваучера, правила утверждают, что потребитель сам должен решить, что выбрать.

Большинство стран-членов и растущее число членов Европарламента попросили Комиссию предложить временный отказ от этого.

Но Комиссия настаивает на том, что возврат средств останется де-факто "страховочной сеткой" для пассажиров, хотя в руководящих принципах будет предложен общий свод правил для ваучеров, чтобы компании могли попробовать сделать их максимально привлекательными.

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

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