Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії вперше від початку карантину від коронавірусу померли менше 100 людей

Франція і Німеччина запропонували фонд відновлення від коронавірусу у 500 млрд євро

В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль

На півночі Швеції зафіксували рекордний землетрус через видобуток руди






В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль

Понеділок, 18 травня 2020, 18:25

В Іспанії продовжує знижуватися добова смертність від коронавірусу – за останні 24 години померли 59 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Смертність від коронавірусу в Іспанії менша за 100 вже другий день поспіль – в неділю повідомлялося про 87 померлих.

Всього з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 27 709 осіб.

Продовжує знижуватися і добова кількість заражень. Так, протягом останніх 24 годин зареєстрували 285 нових випадків, тоді як напередодні повідомлялося про 421 нове зараження.

З початку епідемії заразилися загалом 231 606 осіб.

Як повідомлялося, Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

Читайте також – "Готелі, транспорт та відновлення перельотів: як ЄС змінює правила туризму в епоху коронавірусу"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Іспанія Епідемія у цифрах
powered by lun.ua