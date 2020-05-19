Испания снова разрешила прямые перелеты из Италии

Министерство транспорта Испании отменило во вторник запрет на все прямые авиаперелеты и корабельное сообщение с Италией, введенный еще 10 марта из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Исключение составляют круизные суда, которые до сих пор под запретом.

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Однако путешественникам из Италии придется пройти двухнедельный карантин - как и другим иностранцам, пока действует чрезвычайное положение.

В эти выходные премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство попросит о новом и "последнем продлении чрезвычайного положения" еще на один месяц.

Текущее чрезвычайное положение действует до 24 мая. Для его продления необходимо согласие парламента Испании.

Италия и Испания являются одними из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы, но в последние недели в обоих государствах наблюдается резкое снижение новых случаев и смертей от коронавируса.

Испания хочет вновь открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменен карантин.

Италия позволит путешествовать в и из-за рубежа с 3 июня. Въезд в страну будет разрешен из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.