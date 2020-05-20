Минобороны Чехии не передаст РФ памятник советскому маршалу Коневу

Министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил, что Чехия с уважением относится к воинам Красной Армии и заботится об их захоронениях на своей территории, однако памятник советскому маршалу Ивану Коневу России не передаст.

Об этом чешский министр заявил в ответ на письмо российского министра обороны Сергея Шойгу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Щойгу в письме попросил "передать памятник Ивану Коневу Российской Федерации как можно скорее".

"Памятник не является собственностью Министерства обороны и не стоял на его участке. Также, в соответствии с правовыми нормами, его нельзя было отнести к категории военных захоронений", - отметил министр обороны Чехии в письме к Сергею Шойгу.

Метнар добавил, что памятник Ивану Коневу принадлежит пражскому району Прага 6, соответственно Министерство обороны Чехии не имеет полномочий им распоряжаться. Поэтому Министерство обороны Чешской Республики "не имеет полномочий принимать решение о его возможной передаче Российской Федерации".

В то же время чешский министр в письме к Сергею Шойгу отметил, что Министерство обороны Чехии содержит около четырех тысяч могил и братских российских военных захоронений, и "это опеку неоднократно подтверждали представители вашего министерства на заседаниях совместной чешско-российской межправительственной комиссии, которая заботится о военных могилах".

Напомним, демонтаж памятника советскому маршалу вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них. Чешские СМИ в связи с ситуацией вокруг возможного отравления чешских политиков.

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