У Чехії розслідують встановлення унітазу на місці статуї Конєва

У Чехії розслідують акт вандалізму на місці пам’ятника Конєву у Празі – невідомі встановили на постамент унітаз.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив прес-секретар місцевого муніципалітету Ян Данек.

Поліція почала розслідування акту вандалізму на місці демонтованого пам’ятника радянському маршалу Конєву у районі Прага 6. Невідомі встановили на його місці унітаз. Мер району Ондржей Колар зазначив, що муніципальні служби вже прибрали "інсталяцію" та засудив інцидент.

"Якщо хтось у такий спосіб хтось намагається самоствердитися, особливо зараз, коли відбувається святкування завершення Другої світової війни, це свідчить лиш про те, що у цієї людини в голові фекалії, а не щось інше", - заявив він.

If you ever thought that Prague's Konev statue saga was over with removing it, you were wrong. pic.twitter.com/d0mavWbiqL