Италия может не позволить поездки между регионами из-за толп на улицах

Итальянское правительство может не снять ограничения на передвижение между регионами, если граждане продолжат массово социализироваться на улицах.

Об этом в интервью La Stampa рассказал министр по вопросам региональных дел Франческо Боксия, сообщает "Европейская правда".

"Возможно, с человеческой точки зрения понятно желание выйти после двух месяцев (карантина. - Ред.), но мы не должны забывать, что мы все еще в разгаре эпидемии COVID-19. Поэтому люди, ведя ночную жизнь, предают жертвы, принесенные миллионами итальянцев", - заявил Боксия.

Он сказал, что правительство оценит последние показатели по распространению коронавируса в выходные, прежде чем решить, могут ли быть разрешены межрегиональные поездки, как и планировалось, с 3 июня.

Его заявление появилось после того, как улицы и площади по всей Италии заполнились людьми, которые далеко не всегда соблюдали дистанцию.

Ситуация вызвала беспокойство мэров городов, которые опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке.

Прошедшие выходные были первыми с тех пор, как Италия отменила запрет видеться с друзьями и снова открыла бары.

Италия планирует снять ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.

В середине прошлой недели премьер-министр Италии Джузеппе Конте выражал обеспокоенность тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.