Італія набирає 60 тис. волонтерів, щоб запобігти натовпам на вулицях

Італія анонсує набір 60 тисяч волонтерів, які будуть нагадувати людям про необхідність дотримуватися дистанції у громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere.

Набір охочих допомогти країні безпечно вийти з карантину координуватиме Департамент соціального захисту Італії. Кампанія набору почнеться цього тижня.

Волонтери, названі громадськими помічниками, будуть моніторити ситуацію у місцях найбільш імовірного скупчення людей – на пляжах, у парках, біля магазинів, у популярних місцях нічного життя. Також їх будуть залучати для допомоги найбільш вразливим категоріям населення, зокрема, літнім людям.

"Муніципалітети зможуть скористатися внеском громадських помічників, щоб забезпечити дотримання заходів, впроваджених для протидії поширення вірусу, починаючи з дотримання безпечної дистанції", - пояснює міністр регіональних справ Франческо Боччіа.

Взяти участь у відборі можуть усі дорослі громадяни та особи, що мають дозвіл на проживанні в Італії, без особливих вимог до освіти та кваліфікації.

Обов’язковим критерієм є лише проживання у громаді, на території якої вони хочуть здійснювати моніторинг.

Громадські помічники будуть працювати повністю безкоштовно та будуть задіяні максимум 3 дні на тиждень, не більше 16 годин на тиждень. Їм обіцяють страхування на випадок нещасних випадків.

За організацію і моніторинг роботи волонтерів відповідальні муніципалітети.

Щоб люди могли чітко ідентифікувати волонтерів, їх одягнуть у відповідні жилети та/або бандани з логотипом Департаменту цивільного захисту та муніципалітету.

Вони не зможуть виписувати штрафи чи погрожувати санкціями за порушення – тільки "чемно нагадувати" про необхідність дотримуватися дистанції, нагадуючи про жертви і зусилля, яких вже доклала країна для подолання епідемії.

Планується, що ініціатива діятиме до звершення надзвичайного стану – 31 липня, якщо його не буде продовжено.

Нагадаємо, 18 травня після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії. Сьогодні у більшості регіонів відновили роботу також спортзали та басейни.

Читайте також: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.