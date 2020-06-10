Німеччина остаточно скасує прикордонний контроль з 15 червня

З наступного вівторка 15 червня Німеччина зніме прикордонний контроль із сусідніми країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Як повідомив у середу глава МЗС Горст Зеєгофер, Німеччина цього дня припинить контроль на кордонах, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Читайте також Німеччина продовжить попередження щодо подорожей за межі ЄС до кінця літа

Позитивний розвиток пандемії коронавірусу уможливлює такі корективи, сказав міністр. "Це означає, що свобода пересування відновлюється ​​в межах Європи", - заявив міністр.

Зокрема, внутрішній прикордонний контроль з Австрією, Швейцарією, Францією та Данією закінчиться 15 червня. Для тих, хто прибуває з Іспанії, це станеться з 21 червня.

Кордон з Нідерландами, Бельгією і Люксембургом вже відкритий. Жодних змін на кордонах Польщі та Чехії також немає: для тих, хто приїжджає з цих двох країн, перевірок немає.

Читайте також Німеччина планує зробити маски для обличчя обов’язковими в аеропортах

Майже у всіх федеральних землях, втім, як і раніше, існує вимога поміщати в карантин громадян із тих країн ЄС, де число нових заражень перевищує 50 випадків на 100 000 жителів за останні сім днів. Винятком є Бранденбург і Північний Рейн-Вестфалія.

Як відомо, зараз поїздки до ЄС громадян третіх країн обмежені. Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС почати відкривати свої зовнішні кордони для мандрівників з-за меж блоку з 1 липня.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.