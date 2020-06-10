Германия окончательно отменит пограничный контроль с 15 июня

Со следующего вторника 15 июня Германия снимет пограничный контроль с соседними странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Как сообщил в среду глава МИД Хорст Зеехофер, Германия этого дня прекратит контроль на границах, введенный из-за пандемии коронавируса.

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Позитивное развитие пандемии коронавируса допускает такие коррективы, сказал министр. "Это означает, что свобода передвижения восстанавливается в пределах Европы", - заявил министр.

В частности, внутренний пограничный контроль с Австрией, Швейцарией, Францией и Данией закончится 15 июня. Для тех, кто прибывает из Испании, это произойдет с 21 июня.

Граница с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом уже открыта. Никаких изменений на границах Польши и Чехии также нет: для тех, кто приезжает из этих двух стран, проверок нет.

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Почти во всех федеральных землях, впрочем, как и ранее, существует требование помещать в карантин граждан тех стран ЕС, где число новых заражений превышает 50 случаев на 100 000 жителей за последние семь дней. Исключение – Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

Как известно, сейчас поездки в ЕС граждан третьих стран ограничены. Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для путешественников из-за пределов блока с 1 июля.

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