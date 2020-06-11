Лідери "Вишеграду" особисто зустрінуться у Чехії, попри пандемію

Лідери країн "Вишеградської четвірки" сьогодні проведуть особисту зустріч у Чехії, попри пандемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Лідери країн "Вишеградської четвірки" - Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини – сьогодні зберуться на першу за час пандемії зустріч у палаці Ледніце у Чехії.

Головним питанням обговорення стане план ЄС для відновлення економіки після "коронакризи" обсягом 750 млрд євро: країни "Вишеграду" хочуть сформулювати з приводу нього спільну позицію перед самітом Європейської ради, запланованим на 19 червня у форматі відеоконференції.

Також говоритимуть про бюджет ЄС на 2021-27 роки, відкриття кордонів і відновлення туризму після епідемії та міграційні питання.

Як повідомила речниця чеського уряду Яна Адамцова, під час зустрічі лідери будуть у масках та дотримуватимуться дистанції.

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Як відомо, частина країн ЄС не погоджуються з підходом, запропонованим Єврокомісією, за яким країни зможуть отримувати частину коштів у вигляді грантів, а не позик. Проти цього майже одразу виступила група фінансово консервативних країн ЄС, що отримали назву "економна четвірка": Австрія, Нідерланди, Швеція і Данія. Минулого тижня свої застереження висловила Фінляндія.

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш та угорський прем'єр Віктор Орбан також налаштовані критично. Андрій Бабіш зазначав, зокрема, що критерії "підлаштовані під країи, які проявили не дуже відповідальне ставлення у питаннях боргу, бюджетної дисципліни та безробіття".