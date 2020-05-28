Меркель: саміт ЄС у червні не затвердить новий бюджет і план відновлення у 750 млрд євро

Лідери ЄС на саміті в червні не досягнуть компромісу щодо наступного семирічного бюджету блоку та нового фонду відновлення економіки, але повинні домовитися до осені.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

За словами Меркель, франко-німецька пропозиція минулого тижня "забезпечила хороший будівельний блок" для створення фонду відновлення у розмірі 750 мільярдів євро, який запропонувала в середу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з бюджетом ЄС на 2021-2027 роки.

Проте Меркель застерегла, що вона очікує "важких" переговорів, які "не будуть завершені на наступній Європейській раді" 19 червня.

Аналогічне повідомлення надійшло з Парижа, де представниця Єлисейського палацу заявила журналістам, що вони не очікують, що червень "стане зустріччю, де ми досягнемо домовленості".

"Нам потрібна буде спеціальна зустріч на початку липня, щоб домовитися про бюджетну угоду, перенесення на вересень буде занадто пізно і не надішле правильний політичний сигнал", - сказала чиновниця.

Меркель повторила це зауваження, сказавши журналістам, що лідери ЄС повинні знайти компроміс до осені, щоб дати національним парламентам та Європейському парламенту достатньо часу для обговорення та ратифікації запропонованих механізмів, щоб вони могли набути чинності 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Італія та Іспанія - дві найбільш постраждалі від коронавірусу країни ЄС - отримають більшу частину коштів з нового фонду відновлення економіки.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.