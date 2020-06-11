Лидеры "Вышеграда" лично встретятся в Чехии, несмотря на пандемию

Лидеры стран "Вышеградской четверки" сегодня проведут личную встречу в Чехии, несмотря на пандемию коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Лидеры стран "Вышеградской четверки" - Чехии, Венгрии, Польши и Словакии - сегодня соберутся на первую за время пандемии встречу во дворце Леднице в Чехии.

Главным вопросом обсуждения станет план ЕС для восстановления экономики после "коронакризиса" объемом 750 млрд евро: страны "Вышеграда" хотят сформулировать по поводу него общую позицию перед саммитом Европейского совета, запланированным на 19 июня в формате видеоконференции.

Также будут говорить о бюджете ЕС на 2021-27 годы, открытии границ и восстановлении туризма после эпидемии и миграционных вопросах.

Как сообщила пресс-секретарь чешского правительства Яна Адамцова, во время встречи лидеры будут в масках и будут придерживаться дистанции.

Как известно, часть стран ЕС не согласны с подходом, предложенным Еврокомиссией, по которому страны смогут получать часть средств в виде грантов, а не займов. Против этого почти сразу выступила группа финансово консервативных стран ЕС, получивших название "экономная четверка": Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания. На прошлой неделе свои замечания высказала Финляндия.

Премьер Чехии Андрей Бабиш и венгерский премьер Виктор Орбан также настроены критично. Андрей Бабиш отмечал, в частности, что критерии "подстроены под страны, которые проявили не слишком ответственное отношение в вопросах долга, бюджетной дисциплины и безработицы".