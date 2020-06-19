Держсекретар Майк Помпео назвав Болтона "зрадником", а його заяви "брехнею"

Держсекретар США Майк Помпео назвав колишнього радника Трампа Джона Болтона "зрадником, який завдав шкоди Америці", після поширення ЗМІ уривків з його мемуарів із гострою критикою американського президента.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

Майк Помпео назвав колишнього радника президента Трампа Джона Болтона "зрадником, який завдав шкоди Америці", а його заяви "брехнею" після поширення у ЗМІ уривків з мемуарів Болтона із гострою критикою на адресу Дональда Трампа.

"Я не читав його книгу, але судячи з уривків, які опубліковані – Джон Болтон поширює низку брехливих фактів, повністю перекручену напівправду та відверту неправду.

Це водночас сумно і небезпечно, що у своїй фінальній публічній ролі Джон Болтон став зрадником, який завдав шкоди Америці, підірвавши довіру народу. До відома наших друзів у всьому світі: знайте, що справжня Америка президента Дональда Трампа – це сила, яка виступає за краще у цьому світі", - написав Помпео.

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump's America is a force for good in the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

Американський президент особисто також відреагував гострою критикою.

"Надзвичайно нудна" книга дивака Джона Болтона зліплена із брехні та фейкових історій. Він відгукувався про мене лише добре, доки я не звільнив його. Невдоволений нудний дурень, який лише хотів війни", - написав Дональд Трамп.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Як пише Washington Post, зараз Департамент юстиції розпочав розслідування, чи порушив Болтон зобов’язання щодо нерозповсюдження таємної інформації під час написання мемуарів, щоб заборонити публікацію, яка запланована на 23 червня.

Нагадаємо, у середу в американських ЗМІ з’явилися уривки з ще не опублікованих мемуарів Джона Болтона "Кімната, де це трапилося" ("The Room Where It Happened"), які мають вийти у продаж наступного тижня. У них міститься низка гострих викриттів американського президента.

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Книга, зокрема, містить твердження про те, що Трамп думав, ніби Фінляндія є частиною Росії, не знав, що Велика Британія є ядерною державою, і називав репортерів "покидьками", яких слід стратити.

Болтон у мемуарах також підтвердив тиск Трампа на Україну, заявивши, що він та інші високопосадовці від 8 до 10 разів закликали президента відновити військову допомогу Києву, а також розповів, як Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна.