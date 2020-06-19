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Госсекретарь Майк Помпео назвал Болтона "предателем", а его заявления – "ложью"

Пятница, 19 июня 2020, 09:38

Госсекретарь США Майк Помпео назвал бывшего советника Трампа Джона Болтона "предателем, который нанес ущерб Америке", а его заявления - "ложью" после распространения в СМИ отрывков из его мемуаров с резкой критикой американского президента.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Я не читал его книгу, но судя по отрывкам, которые опубликованы - Джон Болтон распространяет ряд лживых фактов, полностью искаженную полуправду и откровенную ложь", - написал Помпео.

"Это одновременно грустно и опасно, что в своей финальной публичной роли Джон Болтон стал предателем, который нанес ущерб Америке, подорвав доверие народа. Нашим друзьям во всем мире: знайте, что настоящая Америка президента Дональда Трампа - это сила, которая выступает за лучшее в этом мире", - отметил госсекретарь.

Американский президент также отреагировал резкой критикой.

"Чрезвычайно скучная" книга чудака Джона Болтона слеплена из лжи и фейковых историй. Он отзывался обо мне только хорошо, пока я не уволил его. Неудовлетворенный скучный дурак, который просто хотел войны", - написал Дональд Трамп.

Как пишет Washington Post, сейчас Департамент юстиции начал расследование о том, нарушил ли Болтон обязательства по нераспространению секретной информации при написании мемуаров, чтобы запретить публикацию, которая запланирована на 23 июня.

Напомним, в среду в американских СМИ появились отрывки из еще не опубликованных мемуаров Джона Болтона "Комната, где это произошло" ("The Room Where It Happened"), которые должны выйти в продажу на следующей неделе. В них содержится ряд острых разоблачений американского президента.

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Книга, в частности, содержит утверждение о том, что Трамп думал, что Финляндия является частью России, не знал, что Великобритания – ядерная держава, и называл репортеров "ублюдками", которых нужно казнить.

Болтон в мемуарах также подтвердил давление Трампа на Украину, заявив, что он и другие топ-чиновники от 8 до 10 раз призвали президента восстановить военную помощь Киеву, а также рассказал, как Трамп ворчал из-за санкций против РФ и не хотел быть жестким по отношению к Путину.

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