Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Фінляндія - "частина РФ", а Венесуела "входить до США": Болтон розповів про рівень знань Трампа

Болтон: Трамп тиснув на Україну, його відмовляли 10 разів

Європейська народна партія занепокоєна політичними справами проти Порошенка

НАТО узгодив пакет заходів у відповідь на посилення ракетного потенціалу РФ






Болтон: Трамп тиснув на Україну, його відмовляли 10 разів

Четвер, 18 червня 2020, 08:44

Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах підтвердив, що Трамп прямо пов’язав виділення військової допомоги Україні з отриманням компромату на своїх політичних опонентів. 

Витяги з книги Болтона "Кімната, де це сталося" наводить The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

"Книга підтверджує показання у Палаті представників про те, що Болтон насторожено ставився до дій президента щодо України, і дає власне свідчення того, що Трамп прямо пов'язав безпекову допомогу з розслідуваннями щодо Байдена і Гілларі Клінтон", - йдеться у публікації видання. 

Читайте також
Зеленський розповів у New York Times, що він не чекав на імпічмент та коронавірус

За словами Болтона, Трамп торік 20 серпня заявив, що не налаштований надсилати українській стороні "що-небудь, допоки не будуть передані всі матеріали російського розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом".

Болтон додав, що він особисто, а також держсекретар США Майк Помпео й міністр оборони Марк Еспер намагалися від 8 до 10 разів змусити Трампа поновити підтримку України.

Сенат США на початку лютого завершив судовий процес проти Трампа у справі України, визнавши його невинним за обома статтями у процесі імпічменту.

Болтон також розповів, як Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна, а також про дивні запитання від Трампа. 

Детальніше про наслідки процесу читайте у статті "Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Зеленський
powered by lun.ua