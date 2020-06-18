Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна - Болтон

Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах стверджує, що Трамп в приватному порядку скаржився на санкції та інші каральні заходи проти Росії, хоча публічно їх підтримував.

Витяги з книги Болтона "Кімната, де це сталося" наводить СNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Болтона, Трамп постійно "бурчав і скаржився" на санкції, хоча на публіці їх пропагував.

Після того, як США оголосили про перший раунд санкцій щодо Росії за отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля і його дочки у Великій Британії, Трамп захотів скасувати покарання, бо вважав, що воно занадто жорстке стосовно президента Росії Владіміра Путіна, стверджує Болтон у книзі.

"Трамп велів Помпео зателефонувати Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції - дзвінок міг відбутися або ні", - пише Болтон.

Болтон також заявив, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії у зв'язку з десятою річницею вторгнення РФ в Грузію.

Колишній радник з національної безпеки пише, що ці дії відображають те, наскільки Трампу було складно відокремити особисте ставлення від офіційних відносин.

Болтон у мемуарах також підтвердив тиск Трампа на Україну, заявивши, що він та інші топ-посадовці від 8 до 10 разів закликали президента відновити військову допомогу Києву.

Також Болтон розповів про дивні запитання від Трампа. Зокрема, президент США здивувався, що Британія є ядерною державою, і запитував, чи є Фінляндія частиною РФ.