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Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна - Болтон

Четвер, 18 червня 2020, 08:59

Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах стверджує, що Трамп в приватному порядку скаржився на санкції та інші каральні заходи проти Росії, хоча публічно їх підтримував. 

Витяги з книги Болтона "Кімната, де це сталося" наводить СNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Болтона, Трамп постійно "бурчав і скаржився" на санкції, хоча на публіці їх пропагував. 

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Після того, як США оголосили про перший раунд санкцій щодо Росії за отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля і його дочки у Великій Британії, Трамп захотів скасувати покарання, бо вважав, що воно занадто жорстке стосовно президента Росії Владіміра Путіна, стверджує Болтон у книзі. 

"Трамп велів Помпео зателефонувати Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції - дзвінок міг відбутися або ні", - пише Болтон.

Болтон також заявив, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії у зв'язку з десятою річницею вторгнення РФ в Грузію.

Колишній радник з національної безпеки пише, що ці дії відображають те, наскільки Трампу було складно відокремити особисте ставлення від офіційних відносин. 

Болтон у мемуарах також підтвердив тиск Трампа на Україну, заявивши, що він та інші топ-посадовці від 8 до 10 разів закликали президента відновити військову допомогу Києву. 

Також Болтон розповів про дивні запитання від Трампа. Зокрема, президент США здивувався, що Британія є ядерною державою, і запитував, чи є Фінляндія частиною РФ.

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Трамп Росія санкції
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