Болтон: Трамп просив лідера Китаю посприяти його шансам на виборах

Президент США Дональд Трамп просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна посприяти його шансам на майбутніх виборах, купуючи фермерську продукцію із США. Також Трамп толерував репресивну політику Китаю щодо уйгурів.

Про це йдеться у мемуарах колишнього радника президента Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Болтон описує розмову між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом у червні 2019 року під час зустрічі "Великої двадцятки" в Осаці.

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За його словами, Трамп казав китайському лідерові, що фермери з американського Середнього Заходу є його ключовим електоратом, від якого залежать шанси вдруге перемогти на президентських виборах у 2020 році.

Відтак Дональд Трамп закликав Сі Цзіньпіна купувати сільськогосподарську продукцію з Америки – соєві культури та пшеницю, що мало би покращити ситуацію фермерів та підтримку Трампа на виборах. В обмін на це, він обіцяв зняти деякі мита з китайської продукції.

Болтон додає, що практично у всіх своїх рішеннях Трамп керувався тим, як це вплине на його шанси переобрання у 2020 році.

Також повідомляється, що під час цієї ж зустрічі Трамп у розмові з китайським лідером, як це випливає зі слів перекладача, сказав, що Сі Цзіньпін може продовжити будувати концентраційні табори для мусульман-уйгурів і це "правильна річ".

Як пише Джон Болтон, американський президент не хотів накладати санкції на Китай за його репресивну політику проти мусульманської меншини, з огляду на перемовини щодо торгівлі. "Релігійні репресії у Китаї не були в порядку денному для Трампа, незалежно від того, чи мова йшла про католицьку церкву, чи Фалуньгун", - зазначає він.

Водночас, вчора Дональд Трамп таки підписав закон про санкції проти Китаю за репресії проти уйгурів: причетним до переслідувань загрожує замороження активів та обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів.

Як вже повідомлялося, у мемуарах Болтон також підтверджує, що Трамп прямо пов’язав виділення військової допомоги Україні з отриманням компромату на своїх політичних опонентів, а також - що президент США скаржився на санкції та інші каральні заходи проти Росії.