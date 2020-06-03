Посол Ірану спростовує, що Тегеран планує віддати Франції "чорні скриньки" літака МАУ

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що інформація про наміри Тегерана передати Франції "чорні скриньки" збитого у січні українського літака не відповідає офіційній позиції країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав заступник глави МЗС Євген Єнін.

"Посол Ірану чітко вказав, що нещодавні повідомлення в іранських ЗМІ про зміну планів Тегерана з передачі чорних скриньок для розшифровки через нібито "зволікання української сторони" не відповідають офіційній позиції Ірану" - написав він.

Інформацію про наміри Ірану передати "чорні скриньки" Франції раніше оприлюднило державне інформагентство Ірану ISNA.

Через це міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Ісламської республіки Манучехра Мораді.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.