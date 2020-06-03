Посол Ирана опровергает, что Тегеран планирует отдать Франции "черные ящики" самолета МАУ

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что информация о намерениях Тегерана передать Франции "черные ящики" сбитого в январе украинского самолета не соответствует официальной позиции страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал заместитель главы МИД Евгений Енин.

"Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана с передачи черных ящиков для расшифровки через якобы "затягивание украинской стороны" не отвечают официальной позиции Ирана", - написал он.

Информацию о намерениях Ирана передать "черные ящики" Франции ранее обнародовало государственное информагентство Ирана ISNA.

Через это министерство иностранных дел Украины вызвало для разговора посла Исламской республики Манучехра Моради.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.