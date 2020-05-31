Посла Ірану в Україні викликали до МЗС через "шантаж чорними скриньками"

Міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Ісламської республіки Манучехра Мораді через нові спроби Ірану завдати шкоди розслідуванню катастрофи авіалайнера PS-752, збитого іранською ракетою поблизу аеропорту Тегерану.

Про це розповіло "Європейській правді" дипломатичне джерело.

Українські дипломати стверджують, що Іран докладає зусиль для створення непорозумінь між державами, громадяни яких стали жертвами цієї ракетної атаки. Одним з інструментів таких дії цього у МЗС вважають заяви Тегерану про відмову у наданні "чорних скриньок" авіалайнера.

"Зараз ми консолідуємо зусилля по тиску на Іран з іншими потерпілими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею скриньок", - пояснив співрозмовник, додавши, що Іран мав забезпечити належне розшифрування скриньок безумовно і невідкладно. Як відомо, за майже 5 місяців від аварії детальна розшифровка записів бортових самописців досі не проведена.

В МЗС наголосили, що попри суперечливі заяви з Ірану, "не підуть на сепаратні переговори" і будуть робити все для збереження коаліції держав, що прагнуть чесного розслідування катастрофи.

І хоча посла Ірану викликали до МЗС ще до повідомлення іранських ЗМІ про нову відмову Тегерана віддавати скриньки, це питання також буде темою обговорення.

"До МЗС запрошено посла Ірану, з яким планується непроста розмова. Не виключено, що цей витік інформації – ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном – пов’язаний саме з викликом посла Ірану до МЗС", - пояснив співрозмовник "Європейської правди".

Раніше міністр оборони Ірану заявляв, що чорна скринька лайнера МАУ серйозно пошкоджена.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.