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МЗС очікує на оціночну місію щодо безвізу з Канадою найближчим часом

Середа, 3 червня 2020, 15:31

Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує, що найближчим часом Канада направить до України оціночну місію, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку "безвізових" країн. 

Про це у МЗС повідомили "Європейській правді" після зустрічі Кулеби з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, яка відбулася 3 квітня. 

Галадза на зустрічі підтвердила свою готовність сприяти направленню до України оціночної місії Канади щодо лібералізації візового режиму.

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Кулеба зазначив, що очікує вже найближчим часом направлення канадської оціночної місії, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку країн, громадяни яких мають право в’їзду у спрощеному порядку на територію Канади.

"Ми прагнемо створювати дедалі більше можливостей вільного пересування світом для українських громадян. МЗС бере на себе координацію з українського боку процесу підготовки до спрощеного візового режиму з Канадою", - зазначив Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що приїзд до України спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади запланований на травень.

Торік Канада запропонувала Україні приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+.

Попередній уряд Гончарука планував у 2020 році завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою. 

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