МЗС очікує на оціночну місію щодо безвізу з Канадою найближчим часом
Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує, що найближчим часом Канада направить до України оціночну місію, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку "безвізових" країн.
Про це у МЗС повідомили "Європейській правді" після зустрічі Кулеби з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, яка відбулася 3 квітня.
Галадза на зустрічі підтвердила свою готовність сприяти направленню до України оціночної місії Канади щодо лібералізації візового режиму.
Кулеба зазначив, що очікує вже найближчим часом направлення канадської оціночної місії, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку країн, громадяни яких мають право в’їзду у спрощеному порядку на територію Канади.
"Ми прагнемо створювати дедалі більше можливостей вільного пересування світом для українських громадян. МЗС бере на себе координацію з українського боку процесу підготовки до спрощеного візового режиму з Канадою", - зазначив Дмитро Кулеба.
Раніше повідомлялося, що приїзд до України спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади запланований на травень.
Торік Канада запропонувала Україні приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+.
Попередній уряд Гончарука планував у 2020 році завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою.