У травні до України прибуде місія з питань безвізу з Канадою

У травні цьогоріч запланований приїзд до України спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади, спрямований на лібералізацію візової політики для українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського уряду.

"У травні цьогоріч ми очікуємо на приїзд спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади. Наш уряд надасть їй максимальне сприяння, тож сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу", – сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він нагадав, що торік Канада запропонувала Україні приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+.

10 лютого Гончарук зустрівся з пані послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. Вони обговорили ключові питання двосторонніх відносин.

Згідно з програмою уряду, у 2020 році планують завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою.

Зауважимо, Канада в перші місяці 2019 року відмовила у візах 23% заявників з України.