Зеленський сказав Трюдо, що чекає на візову лібералізацію з Канадою

Президент Володимир Зеленський заявив прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, що сподівається на поступове спрощення візового режиму для українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося у телефонній розмові двох лідерів напередодні, прозвітували в офісі президента.

Зеленський подзвонив Трюдо, щоб привітати його Ліберальну партію з перемогою на виборах, а Канаду - з формуванням нового уряду.

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У розмові Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України. На думку президента, це має "ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн".

Нагадаємо, під час візиту до Канади у липні Зеленський повідомив, що канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

Тоді Зеленський сказав, що розглядає це як "ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою.

Згідно з програмою уряду, у 2020 році планують завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою.

Зауважимо, Канада в перші місяці 2019 року відмовила у візах 23% заявників з України.