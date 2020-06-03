МИД ожидает оценочную миссию по безвизу с Канадой в ближайшее время

Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает, что в ближайшее время Канада направит в Украину оценочную миссию, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список безвизовых стран.

Об этом в МИД сообщили "Европейской правде" после встречи Кулебы с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, которая состоялась 3 апреля.

Галадза на встрече подтвердила свою готовность содействовать направлению в Украину оценочной миссии Канады по либерализации визового режима.

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Кулеба отметил, что ожидает в ближайшее время направление канадской оценочной миссии, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады.

"Мы стремимся создавать все больше возможностей свободного перемещения по миру для украинских граждан. МИД берет на себя координацию с украинской стороны процесса подготовки к упрощенному визовому режиму с Канадой", - отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что приезд в Украину специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады запланирован на май.

В прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима - ЭТА+.

Предыдущее правительство Гончарука планировало в 2020 году завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.