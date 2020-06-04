Ексглава Пентагону порівняв принципи Трампа з нацизмом

Колишній міністр оборони США Джим Меттіс звинуватив Дональда Трампа в тому, що президент наказує американським військовим порушувати конституційні права громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Меттіс написав у відкритому звернення, опублікованому The Atlantic.

"Я спостерігав за подіями цього тижня сердитим і враженим. "Слова "Рівне правосуддя згідно із законом" вирізані на фронтоні Верховного суду США. Це саме те, чого протестуючі справедливо вимагають. Це корисна і об'єднуюча вимога, яку всі ми повинні бути в змозі задовольнити ... Ми повинні відкидати і притягати до відповідальності тих, хто, перебуваючи при владі, висміюють нашу Конституцію", - написав Меттіс.

Меттіс звинувачує президента в тому, що він налаштовує американців один проти одного. "Дональд Трамп - перший в моєму житті президент, який не намагається об'єднати американський народ - навіть не претендує на це. Замість цього він намагається розділити нас. Ми є свідками наслідків трьох років цих навмисних зусиль. Ми спостерігаємо наслідки трьох років без зрілого керівництва", - пише він.

Ексміністр також протиставляє американський дух єдності з нацистською ідеологією.

"Інструкції, дані військовими відомствами нашим військам до вторгнення в Нормандію, нагадували солдатам, що "нацистським гаслом знищення нас...було "Розділяй і володарюй". Наша американська відповідь: "У Союзі є Сила". Ми повинні закликати до єдності, щоб подолати цю кризу - бути впевненими, що ми краще, ніж наша політика", - написав він.

Нагадаємо, Меттіс пішов у відставку з поста міністра оборони США у грудні 2018 року через розбіжності з поглядами Трампа, зокрема, щодо Сирії.

Після цього Трамп зіткнувся з труднощами у пошуках нового очільника Пентагону, оскільки кандидати йому відмовляли. Лише у липні 2019-го Сенат США затвердив нового міністра оборони, яким став Марк Еспер.

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Нагадаємо, поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

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