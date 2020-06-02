Гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому: Трамп погрожує задіяти війська

Поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через кілька годин після виступу президента в Білому домі, насильство спалахнуло знову протягом сьомої ночі поспіль.

"Мери і губернатори повинні створити значну правоохоронну присутність, поки насильство не буде придушене. Якщо місто або штат відмовиться вчиняти дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх мешканців, то я розгорну військову службу Сполучених Штатів і швидко вирішу для них проблему", - сказав він.

Після свого виступу Трамп вийшов з Білого дому через район, який був тільки що очищений для нього, в сусідню церкву Св. Іоанна, де він позував для фото з Біблією, знайденою на місці протестів.

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN — Sunrise (@sunriseon7) June 1, 2020

Для розгону протестуючих були задіяні військова поліція Національної гвардії, секретна служба, поліція Міністерства внутрішньої безпеки, а також поліція округу Колумбія. Білий дім сказав, що правоохоронці очищали територію перед комендантською годиною.

З настанням комендантської години протестувальники все одно залишаються на вулицях Вашингтона та інших американських міст.

Ймовірний суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден продовжує критикувати главу держави в Twitter, звинувачуючи його в "використанні американських військових проти американського народу".

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією. На нього наділи наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер в лікарні.

В ніч з 28 на 29 року протести переросли в погроми - в Міннеаполісі люди спалили поліцейську дільницю, трощили вітрини магазинів і грабували їх, а також підпалювали автомобілі.

Детальніше читайте у статті - "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США