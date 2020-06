Гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому: Трамп погрожує задіяти війська

Поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через кілька годин після виступу президента в Білому домі, насильство спалахнуло знову протягом сьомої ночі поспіль.

"Мери і губернатори повинні створити значну правоохоронну присутність, поки насильство не буде придушене. Якщо місто або штат відмовиться вчиняти дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх мешканців, то я розгорну військову службу Сполучених Штатів і швидко вирішу для них проблему", - сказав він.

Після свого виступу Трамп вийшов з Білого дому через район, який був тільки що очищений для нього, в сусідню церкву Св. Іоанна, де він позував для фото з Біблією, знайденою на місці протестів.

