Экс-лава Пентагона сравнил принципы Трампа с нацизмом

Бывший министр обороны США Джим Мэттис обвинили Дональда Трампа в том, что президент приказывает американских военных нарушать конституционные права граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мэттис написал в публичном заявлении, опубликованном The Atlantic.

"Я наблюдал за происходящими на этой неделе событиями, сердитым и потрясенным. "Слова "Равное правосудие по закону" вырезаны на фронтоне Верховного суда США. Это именно то, чего протестующие справедливо требуют. Это полезное и объединяющее требование, которое все мы должны быть в состоянии удовлетворить…Мы должны отвергать и привлекать к ответственности тех, кто, находясь при власти, высмеивают нашу Конституцию", - написал Мэттис.

Мэттис обвиняет президента в том, что он настраивает американцев друг против друга. "Дональд Трамп - первый в моей жизни президент, который не пытается объединить американский народ - даже не претендует на это. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы являемся свидетелями последствий этих трех лет преднамеренных усилий. Мы наблюдаем последствия трех лет без зрелого руководства", - пишет он.

Экс-министр также противопоставляет американский дух единства с нацистской идеологией.

"Инструкции, данные военными ведомствами нашим войскам до вторжения в Нормандию, напомнили солдатам, что "нацистский лозунг уничтожения нас… был "Разделяй и властвуй". Наш американский ответ: "В Союзе есть Сила". Мы должны призвать это единство, чтобы преодолеть этот кризис - быть уверенными, что мы лучше, чем наша политика", - написал он.

Напомним, Мэттис ушел в отставку с поста министра обороны США в декабре 2018 года из-за разногласий с взглядами Трампа, в частности, в отношении Сирии.

После этого Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона, поскольку кандидаты ему отказывали. Только в июле 2019-го Сенат США утвердил нового министра обороны, которым стал Марк Эспер.

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