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У Берліні через відкриття кордонів передумали закривати другий аеропорт

Четвер, 4 червня 2020, 13:21

Влада Берліна не закриватиме один із аеропортів німецької столиці, які це було оголошено, після інформації про відкриття кордонів Німеччини з іншими європейськими країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У травні було оголошено, що берлінський аеропорт "Тегель" отримав дозвіл на закриття з 15 червня через значне скорочення пасажиропотоку під час пандемії. Решту трафіку мав обробляти аеропорт "Шенефельд". Цей крок мав заощадити близько 200 000 євро на день.

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Однак, цього тижня Німеччина та решта європейських країн заявили про поступове скасування обмежень на перетин кордонів з 15 червня.

З поверненням авіаперевезень кількість пасажирів збільшиться, тобто два аеропорти Берліна будуть потрібні до останнього дня роботи "Тегеля" 8 листопада.

Восени "Тегель" закриється, а його замінить новий аеропорт Берлін-Бранденбург. Він мав відкритися ще в березні 2011 року, але затримки і скандали призупинили початок його роботи майже на десятиліття.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розпорядився скасувати з 15 червня глобальне застереження від подорожей для країн ЄС, Шенгенської зони і Великої Британії. 

Застереження від поїздок у треті країни, як і раніше, залишається в силі. Найближчими днями Європейська комісія повинна ухвалити рішення щодо обмеження на в'їзд до Євросоюзу. 

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців

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