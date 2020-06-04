У Берліні через відкриття кордонів передумали закривати другий аеропорт

Влада Берліна не закриватиме один із аеропортів німецької столиці, які це було оголошено, після інформації про відкриття кордонів Німеччини з іншими європейськими країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У травні було оголошено, що берлінський аеропорт "Тегель" отримав дозвіл на закриття з 15 червня через значне скорочення пасажиропотоку під час пандемії. Решту трафіку мав обробляти аеропорт "Шенефельд". Цей крок мав заощадити близько 200 000 євро на день.

Однак, цього тижня Німеччина та решта європейських країн заявили про поступове скасування обмежень на перетин кордонів з 15 червня.

З поверненням авіаперевезень кількість пасажирів збільшиться, тобто два аеропорти Берліна будуть потрібні до останнього дня роботи "Тегеля" 8 листопада.

Восени "Тегель" закриється, а його замінить новий аеропорт Берлін-Бранденбург. Він мав відкритися ще в березні 2011 року, але затримки і скандали призупинили початок його роботи майже на десятиліття.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розпорядився скасувати з 15 червня глобальне застереження від подорожей для країн ЄС, Шенгенської зони і Великої Британії.

Застереження від поїздок у треті країни, як і раніше, залишається в силі. Найближчими днями Європейська комісія повинна ухвалити рішення щодо обмеження на в'їзд до Євросоюзу.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців