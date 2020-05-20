Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Болгарії вимагає від України не розділяти Болградський район

Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики

Зеленський пообіцяв боротися за "Мінськ" до кінця

Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського






Один з аеропортів Берліна закрили для економії через відсутність рейсів

Середа, 20 травня 2020, 15:09

Берлінський аеропорт "Тегель" отримав дозвіл на закриття з 15 червня - тимчасовий захід, спрямований на економію витрат у той час, коли  через коронавірус припинені більшість рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Оператор аеропорту планує закрити "Тегель" приблизно на два місяці, а аеропорт "Шенефельд" оброблятиму решту повітряного руху. Цей крок призначений заощадити близько 200 000 євро на день.

Не виключено, що "Тегель" залишиться закритим назовсім, адже в жовтні заплановане довгоочікуване відкриття нового аеропорту Берлін-Бранденбург. Він мав відкритися ще в березні 2011 року, але затримки і скандали призупинили початок його роботи майже на десятиліття.

У квітні органи нагляду за будівництвом нарешті видали необхідні дозволи, через 14 років після початку будівництва. Він замінить старі берлінські аеропорти "Тегель" і "Шенефельд".

Аеропорт ще чекають експлуатаційні випробування, а авіаційна влада також повинна видати дозволи, але чиновники говорять, що ніщо не завадить осінньому відкриттю.

Раніше повідомлялося, що Німеччина розраховує скасувати глобальне застереження про подорожі для своїх громадян у середині червня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина Туризм
powered by lun.ua