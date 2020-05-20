Один з аеропортів Берліна закрили для економії через відсутність рейсів

Берлінський аеропорт "Тегель" отримав дозвіл на закриття з 15 червня - тимчасовий захід, спрямований на економію витрат у той час, коли через коронавірус припинені більшість рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Оператор аеропорту планує закрити "Тегель" приблизно на два місяці, а аеропорт "Шенефельд" оброблятиму решту повітряного руху. Цей крок призначений заощадити близько 200 000 євро на день.

Не виключено, що "Тегель" залишиться закритим назовсім, адже в жовтні заплановане довгоочікуване відкриття нового аеропорту Берлін-Бранденбург. Він мав відкритися ще в березні 2011 року, але затримки і скандали призупинили початок його роботи майже на десятиліття.

У квітні органи нагляду за будівництвом нарешті видали необхідні дозволи, через 14 років після початку будівництва. Він замінить старі берлінські аеропорти "Тегель" і "Шенефельд".

Аеропорт ще чекають експлуатаційні випробування, а авіаційна влада також повинна видати дозволи, але чиновники говорять, що ніщо не завадить осінньому відкриттю.

Раніше повідомлялося, що Німеччина розраховує скасувати глобальне застереження про подорожі для своїх громадян у середині червня.