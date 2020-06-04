В Берлине через открытие границ передумали закрывать второй аэропорт

Власти Берлина не будут закрывать один из аэропортов немецкой столицы, как это было объявлено, после информации об открытии границ Германии с другими европейскими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В мае было объявлено, что берлинский аэропорт "Тегель" получил разрешение на закрытие с 15 июня из-за значительного сокращения пассажиропотока во время пандемии. Остальные трафика имел обрабатывать аэропорт "Шенефельд". Этот шаг должен был сэкономить около 200 000 евро в день.

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Однако на этой неделе Германия и остальные европейские страны заявили о постепенной отмене ограничений на пересечение границ с 15 июня.

С возвращением авиаперевозок количество пассажиров увеличится, то есть два аэропорта Берлина потребуются до последнего дня работы "Тегель" 8 ноября.

Осенью "Тегель" закроется, а его заменит новый аэропорт Берлин-Бранденбург. Он должен был открыться еще в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас распорядился отменить с 15 июня глобальное предостережение от путешествий для стран ЕС, Шенгенскую зону и Великобритании.

Предостережение от поездок в третьи страны по-прежнему остается в силе. В ближайшие дни Европейская комиссия должна принять решение об ограничении на въезд в Евросоюз.

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