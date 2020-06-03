Німеччина з 15 червня планує скасувати обмеження на в'їзд іноземців з ЄС – ЗМІ

Німеччина планує скасувати заборону на поїздки для держав-членів Європейського Союзу, а також Британії, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії з 15 червня за умови, що рівень коронавірусної інфекції в цих країнах дозволить їй зробити це.

Про це з посиланням на німецькі урядові джерела повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Ще однією умовою є те, що відповідні країни відкриють свої кордони для відпочиваючих.

Після скасування обмежень на подорожі Німеччина також випустить рекомендації по кожній конкретній країні щодо ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, запроваджені раніше в Німеччині обмеження соціальних контактів задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти до 29 червня.

Читайте також Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців