В Іспанії 730 випадків коронавірусу за добу, найвищий показник з початку травня

Міністерство охорони здоров'я Іспанії зареєструвало 730 нових коронавірусних інфекцій в середу і це найвищий щоденний приріст в Іспанії з 8 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Днем раніше було підтверджено 529 нових випадків. Найбільш помітне зростання спостерігається в регіонах Арагон і Наварра, де зафіксовано 309 і 132 нових інфекцій відповідно.

При цьому щоденні цифри в Каталонії знизилися до 58.

У четвер регіональний уряд Наварри відновив карантинні обмеження, передбачені "фазою 2" в районі Менділлоррі столиці Памплони, де спалах призвів до 122 позитивних випадків.

За словами міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Ілли, число активних спалахів по всій Іспанії в даний час складає 224, в порівнянні з 201 в понеділок.

У понеділок офіційні представники охорони здоров'я Іспанії повідомляли, що рівень зараження в країні потроївся всього за два тижні: з 8,76 на 100 000 жителів на 3 липня до 27,39 на 100 000 в останні дні.

Міністерство охорони здоров'я повідомило в середу про 288 госпіталізацій з Covid-19 за останні сім днів і 11 пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії.

"Тиск на лікарні залишається низьким", - заявила заступник глави департаменту невідкладної медичної допомоги Іспанії Марія Сьєрра, за винятком міста Леріда в Каталонії, де знаходиться один з головних спалахів хвороби в країні.

Нагадаємо, на початку липня іспанська влада запровадила локальний карантин межах міста Льєйда, а вже наступного дня – в Галісії, у районі Ла Маринья.

17 липня локальні обмеження запровадили у Каталонії: там заборонили збиратися групами більше 10 осіб та знову закликають людей не виходити з дому без поважної причини.