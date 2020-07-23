В Испании 730 случаев коронавируса за сутки, самый высокий показатель с начала мая

Министерство здравоохранения Испании зарегистрировало 730 новых коронавирусных инфекций в среду и это самый высокий ежедневный прирост в Испании с 8 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Днем ранее было подтверждено 529 новых случаев. Наиболее заметный рост наблюдается в регионах Арагон и Наварра, где зафиксировано 309 и 132 новых инфекций соответственно.

При этом ежедневные цифры в Каталонии снизились до 58.

В четверг региональное правительство Наварры возбновило карантинные ограничения, предусмотренные "фазой 2" в районе Мендиллорри столицы Памплоны, где вспышка привела к 122 позитивным случаям.

По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллы, число активных вспышек по всей Испании в настоящее время составляет 224, по сравнению с 201 в понедельник.

В понедельник официальные представители здравоохранения Испании сообщали, что уровень заражения в стране утроился всего за две недели: с 8,76 на 100 000 жителей на 3 июля до 27,39 на 100 000 в последние дни.

Министерство здравоохранения сообщило в среду о 288 госпитализациях с Covid-19 за последние семь дней и 11 пациентах 19 в отделении интенсивной терапии.

"Давление на больницы остается низким", - заявила заместитель главы департамента неотложной медицинской помощи Испании Мария Сьерра, за исключением города Лерида в Каталонии, где находится одна из главных вспышек болезни в стране.