Єрмак і Резніков полетіли в Берлін на переговори по Донбасу

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у п’ятницю, 3 липня, відвідують з робочим візитом Німеччину.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента, пише "Європейська правда".

Українську делегацію очолює Олексій Резніков, зазначили в ОП.

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В Берліні запланована зустріч з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

"У межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" в Берліні", - повідомили в офісі президента.

Раніше низка російських ЗМІ повідомили, що Дмитрій Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 3 липня прибув у Берлін.

Українська делегація у червні вже відвідувала Берлін та Париж для переговорів по Донбасу.

Після візиту до Берліна глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував нові переговори "нормандської четвірки" на рівні міністрів вже незабаром.

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