Міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт лідерів залежить від пандемії

Терміни проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" залежать від подальшої епідеміологічної ситуації у світі.

Про це заявив глава Німеччини Гайко Маас у Берліні на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою", - сказав Маас.

Він також заявив, під час головування Німеччини в ЄС, яке почнеться 1 липня, одним з важливих питань будуть стосунки з країнами "Східного партнерства".

"Україна буде важливим аспектом. Ми не лише продовжимо пошук шляхів, як досягти миру в Україні, ми також будемо допомагати з реформами", - додав міністр.

Своєю чергою Кулеба повідомив про домовленість провести "нормандські" переговори на рівні міністрів.

"Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів, вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати рішення, які можуть принести мир на Донбасі", - сказав міністр.

Кулеба не уточнив, чи буде це особиста зустріч міністрів, або ж у вигляді відеоконференції.

Детальніше про хід переговорів читайте у статті: "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу

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