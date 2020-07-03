Ермак и Резников полетели в Берлин на переговоры по Донбассу

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в пятницу, 3 июля, посещают с рабочим визитом Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента, пишет "Европейская правда".

Украинскую делегацию возглавляет Алексей Резников, отметили в ОП.

Читайте также Переговорщик Кремля прилетел в Берлин для встречи с политсоветниками нормандского формата

В Берлине запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине", - сообщили в офисе президента.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, 3 июля прибыл в Берлин.

Украинская делегация в июне уже посещала Берлин и Париж для переговоров по Донбассу.

После визита в Берлин глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал новые переговоры "нормандской четверки" на уровне министров уже скоро.

Читайте также: Услышали Донбасс: почему включение переселенцев в Минск дает шанс на выход из тупика