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Українська делегація у п'ятницю відвідає Париж для переговорів по Донбасу

Четвер, 11 червня 2020, 19:24

Українська делегація у п’ятницю 12 червня здійснить робочу поїздку в Париж для проведення переговорів щодо Донбасу. 

Про це у четвер ввечері повідомили у пресслужбі офісу президента України, пише "Європейська правда". 

Зазначається, що в межах робочого візиту до Білорусі українська делегація у четвер зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулюванню ситуації на Донбасі. "Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів Нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня", - повідомили в офісі президента. 

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У повідомленні не уточнюється, хто саме увійде до складу делегації. Також не відомо, з ким плануються зустрічі в Парижі. 

Раніше візит до Парижа анонсував глава офісу президента Андрій Єрмак. Його заява прозвучала під час візиту до Берліна, де українська делегація обговорювала питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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