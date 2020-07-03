Перемовник Кремля прилетів у Берлін для зустрічі з політрадниками нормандського формату

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитрій Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 3 липня прибув у Берлін.

Про це повідомили кілька російські ЗМІ, посилаючись на посольство Росії в Німеччині, пише "Європейська правда".

"Заступник керівника адміністрації президента РФ Козак прибув з робочою поїздкою до Берліна для участі у зустрічі політичних радників нормандського формату", - цитує російське агентство "Интерфакс" повідомлення посольства РФ.

Джерело в російській делегації повідомило агентству, що "предметом зустрічі представників країн "нормандської четвірки" стане широке коло питань щодо реалізації Мінських угод, перш за все заходи щодо політичного врегулювання конфлікту".

Козак вже відвідував Берлін в середині травня, де обговорював врегулювання на Донбасі з помічником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Після візиту Козака українська делегація відвідала Берлін для переговорів по Донбасу.

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